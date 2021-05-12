Агрессия России против Украины продолжается
Так, в районе Черноморска Одесской области было виявлено российское ракетное судно. Об этом сообщает местное издание "
По данным СМИ, корабль заметили при помощи радиолокатора на посту пограничников,
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Военные связались с судном по радиоканалу и получили ответ, что это «Бугиль 363».
«Такой позывной у патрульного корабля Черноморского флота РФ с бортовым номером 363 – ракетного корвета «Павел Державин», — говорится в публикации.
По информации "Думской", после обнаружения корвет начал двигаться в восточном направлении. Он мог сопровождать американский корабль береговой охраны USCGC Hamilton (WLC753), который вчера покинул Одессу.
Сейчас в составе Черноморского флота РФ три таких корвета, еще один готовится к швартовым испытаниям, а два достраиваются, заметило издание.
Ранее мы сообщали, после того, как в порт Одесса зашел корабль Береговой охраны США Hamilton, военные взяли под усиленную охрану один из причалов, где пришвартовалось судно - оградили подход к кораблю и выставили автоматчиков.
Это было сделано, чтобы избежать провокаций.
Отметим, что в течение 2 дней американский фрегат отрабатывал учения в море совместно с флагманом Морской охраны «Григорий Куропятников» и кораблем ВМС «Старобельск».
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