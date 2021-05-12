Розвідники морського спецназу провели навчання на американському кораблі в Одесі

Вражаючими кадрами і подробицями поділилися на сторінці у Фейсбук 73 морський центр спецпризначення ім. кошового отамана Антіна Головатого.

Тренування провели оператори-розвідники морського центру спецпризначення на кораблі берегової охорони США Hamilton, який днями заходить в Одеський порт.

"Під час навчань відпрацьовувалися абордажні дії, захід на борт, ведення ближнього бою і зачистка корабля", - наголошується в публікації.

Раніше ми повідомляли, у районі Чорноморська Одеської області було виявлено російське ракетне судно.

Корабель помітили за допомогою радіолокатора на посту прикордонників.

Військові зв'язалися з судном по радіоканалу і отримали відповідь, що це "Бугіль 363".

"Такий позивний у патрульного корабля Чорноморського флоту РФ з бортовим номером 363 — ракетного корвета «Павло Державін», - розповіли прикордонники.

Після виявлення корвет почав рухатися в східному напрямку. Він міг супроводжувати американський корабель берегової охорони USCGC Hamilton (WLC753), який вчора покинув Одесу.

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