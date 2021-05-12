Розвідники морського спецназу провели навчання на американському кораблі в Одесі
Вражаючими кадрами і подробицями
Тренування провели оператори-розвідники морського центру спецпризначення на кораблі берегової охорони США Hamilton, який днями заходить в Одеський порт.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
У "Голосі країни" нарешті розкрили правду про роман Тіни Кароль і Дана Балана: "Історія, яка стала..."
"Очікував побачити глушину": Макаревич поділився враженням про західну Україну
"Уже тиждень над Україною літають": незвичайне явище в нічному небі потрапило на відео
Настя Каменських в міні-бікіні змусила чоловіків заздрити Потапу: "Найсмачніша Баунті"
"Під час навчань відпрацьовувалися абордажні дії, захід на борт, ведення ближнього бою і зачистка корабля", - наголошується в публікації.
Раніше ми повідомляли, у районі Чорноморська Одеської області було виявлено російське ракетне судно.
Корабель помітили за допомогою радіолокатора на посту прикордонників.
Військові зв'язалися з судном по радіоканалу і отримали відповідь, що це "Бугіль 363".
"Такий позивний у патрульного корабля Чорноморського флоту РФ з бортовим номером 363 — ракетного корвета «Павло Державін», - розповіли прикордонники.
Після виявлення корвет почав рухатися в східному напрямку. Він міг супроводжувати американський корабель берегової охорони USCGC Hamilton (WLC753), який вчора покинув Одесу.
Нагадаємо, що поліцейського схопили на гарячому В Одеській області: "світить 10 років в'язниці"
Також Politeka повідомляла, людей з автоматами виставили в порту Одеси: кадри з місць