Цього літа очікується великий наплив туристів, адже Одеса потрапив до трійки лідерів, серед найпопулярніших курортів України
У рейтингу від Google є три основні лідери: Залізний Порт, Кирилівка і Одеса.
За даними місцевих
У той же час, серед гірських курортів найбільш популярні є Буковель, Яремче, Ужгород і Ворохта.
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За інформацією компанії Discover.ua, останні чотири роки 74,5% іноземних туристів приїжджали в Україну на морські курорти, інші віддали перевагу гірським.
Минулого року найбільш популярними областями стали Одеська, Київська, Запорізька, Херсонська та Львівська. І в цьому році можна сміливо сказати, що наплив туристів гарантований.
Раніше ми повідомляли, в районі Чорноморська Одеської області було виявлено російське ракетне судно.
Корабель помітили за допомогою радіолокатора на посту прикордонників.
Військові зв'язалися з судном по радіоканалу і отримали відповідь, що це»Бугіль 363".
Такий позивний у патрульного корабля Чорноморського флоту РФ з бортовим номером 363-ракетного корвета «Павло Державін.
Також ми писали, в Чорному морі біля берегів Одеси велися пошуки чоловіка, який пішов купатися і не повернувся.
59-річний одесит вирішив поплавати в морі в районі причалу №136 на Дачі Ковалевського. Він пішов купатися близько 2 годин і пропав.
У пошуковій операції брало участь 12 осіб, одна пожежна машина, два катери і човен. Результати поки невідомі.
Нагадаємо, що синоптики попередили про нестерпну погоду на вихідних: жара і дощі з грозами
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