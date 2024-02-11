Обох засуджених визнали винними у всіх звинуваченнях, призначивши кожному двісті годин громадських робіт. Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Один із обвинувачених, мешканець Березівської ОТГ, використовував фізичне насильство та залякування, травлячи свою дружину під час сімейних конфліктів. Інший, мешканець Коноплянської територіальної громади, у стані сп'яніння систематично створював невитримані умови для своєї сестри, ускладнюючи їй життя та насміхаючись над нею.

Правоохоронці кілька разів реагували на порушення обвинуваченими правил, складаючи протоколи за адміністративними правопорушеннями. Але лише після систематичних звернень потерпілих до поліції вирішено порушити кримінальні справи за статтею 126-1 Кримінального кодексу України.

"Зібравши достатньо доказів, ми пред'явили обвинувачення у домашньому насильстві та направили матеріали до суду. Після розгляду представлених доказів суд визнав обвинувачених винними і встановив покарання у вигляді 200 годин громадських робіт. Житель Березівської ОТГ, який причиняв шкоду дружині, також зобов'язаний пройти програму для кривдників, - розповів начальник слідчого відділу Березівського районного відділу поліції Назарій Кучмій.

Поліцейські закликають громадян не терпіти домашнього насильства та негайно повідомляти про подібні випадки за номером "102". Цілодобову психологічну та юридичну консультацію з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації можна отримати за номером Національної безкоштової "гарячої лінії" 116-123 та номером Урядової "гарячої лінії" 15-47.

Читайте також:

В Одеській області зросла кількість хворих на грип та ГРВІ: що кажуть медики

Суд виніс неочікуваний вирок чоловіку, який користувався чужою карткою: подробиці справи

Під Одесою жінка вкрала квіти з меморіалу загиблим Героям: що відомо про неї