Очкур пояснила, що у новій редакції законопроекту про мобілізацію №10449 враховано такий пункт.

Через повномасштабну війну, яку розвязала росія, в Україні продовжується мобілізація. Парламент, швидше за все, схвалить поправку, що дозволяє мобілізацію батьків, які виховують трьох і більше дітей. Але така мобілізація відбудеться тільки в одному випадку.

Про це повідомила юристка фахівець адвокатського бюро "Пані в законі" Христина Очкур на YouTube-каналі.

У проєкті закону про мобілізацію, який отримав підтримку в першому читанні, йдеться про можливість призову чоловіків, що мали заборгованість зі сплати аліментів.

"Чоловіки, які не виконують свої аліментні зобов'язання та мають троє або більше дітей, можуть бути піддані мобілізації, навіть якщо вони є багатодітними", - заявила юристка Христина Очкур.

Очкур пояснила, що в новій редакції законопроєкту про мобілізацію №10449 враховано такий пункт, який вносить зміни до статті 23 щодо відтермінування мобілізації для багатодітних українських чоловіків.

"Якщо законопроект про мобілізацію буде прийнятий в такій формі, то багатодітні чоловіки, які ухиляються від сплати аліментів, не матимуть можливості скористатися правом на відстрочку від мобілізації", - відзначила юристка. За її припущенням, цю поправку найімовірніше схвалять депутати.

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