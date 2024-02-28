На Закарпатті прикордонники затримали ухилянтів, які стверджували, що їдуть на "похорон до бабусі".

На Закарпатті спіймали двох мешканців Харкова, які намагалися незаконно потрапити в Румунію, інформує Державна прикордонна служба України.

Щоб "непомітно" перетнути кордон, чоловіки придумали історію про похорон родички, навіть "озброївшись" справжніми поминальними вінками.

Автомобіль, на якому подорожували чоловіки, був зупинений на контрольному пункті. Водій, житель Закарпаття, заявив, що він працює таксистом і забезпечує транспортування пасажирів на похорон бабусі в село Чорнотисово.

"Для підтвердження своїх слів він навіть показав поминальні вінки", - зазначили прикордонники. Самі пасажири підтвердили, що їдуть на похорон бабусі, але не могли назвати ім'я та адресу її проживання.

"Під час розслідування правопорушення прикордонники встановили, що харків’яни виплатили "таксисту" та його спільникам по 2 тисячі доларів США за перетин кордону. По прибуттю на Закарпаття, їх зустріли, забрали гроші, передали поминальні вінки і радили їм при зустрічі з прикордонниками поширювати "історію" про похорон бабусі", - додали у ДПСУ.

Раніше Politeka також писала про ухилянта, якого від втечі зупинили вовки. На Одещині чоловік хотів незаконно втекти з України через кордон із Молдовою, але був змушений вилізти на дерево і просити про допомогу, бо зустрів вовків. Його покарали.

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