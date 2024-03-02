Сьогодні вночі росія атакувала Одещину, що призвело до важких наслідків.

У нічний час ворожа атака обрушилася на Одещину, відбулось 8 вибухів, і сім з них були успішно припинені. Про це інформує телеграм-канал Одеса. Офіційно

Один з безпілотників атакував дев'ятиповерховий будинок у спальному районі Одеси, призвівши до руйнування частини під'їзду, де розташовано 18 квартир.

Наразі відомо про двох загиблих осіб, а також вдалося врятувати чоловіка із-під завалів, який залишився живим. Національна поліція зазначає про 7 мешканців будинку, про яких немає інформації.

Також у мережі опублікували відео з чоловіком, який стоїть загорнутий ковдру і чекає, поки з-під завалів арятують рідних - дружину та маленьку дитину.

На місці події працює оперативний штаб, де також вже розгорнуто пункти обігріву та залучено психологів. Процес розчищення завалів триває, комунальні служби цілу ніч активно вивозили будівельне сміття, очищаючи територію для дій рятувальників.

Раніше Politeka також писала про родину з 5-ти осіб, яка загинула від ворожих обстрілів у Харкові. Пожежа в Немишлянському районі Харкова 9 лютого почалася внаслідок ударів російських безпілотників по нафтобазі. Це призвело до витоку пального та загоряння. Згоріло щонайменше 15 будинків, в результаті чого загинули семеро людей, включаючи трьох дітей, і ще троє отримали поранення. Сім'я Путятіних - Ольга, її чоловік та троє синів стали жертвами цієї пожежі та загинули. Попрощалися з ними усіма 12-го лютого.

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