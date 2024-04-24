В Одеській області сьогодні, 24 квітня, було зафіксовано землетрус, у Головному центрі спеціального контролю розповіли деталі.

Так, на Одещині, неподалік Ізмаїльського району було зафіксовано землетрус.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Відомо, що сьогодні, 24 квітня, близько третьої години ночі Головним центром спеціального контролю зареєстровано на глибині 67 км землетрус з території Румунії.

Повідомляється, що землетрус стався у районі гір Вранча в 100 км від кордону з Україною.

у Головному центрі спеціального контролю додали, що землетрус не має загрози для України, а коливання могли відчути люди, що знаходились у спокійному стані всередині приміщення, а саме на верхніх поверхах.

Магнітуда землетрусу склала 3,2 за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, що останній потужний землетрус з району гір Вранча було зареєстровано 14 квітня 2024 року з магнітудою 3,9 за шкалою Ріхтера.

До слова, сьогодні, 24 квітня ворог наніс ракетний удар по Одесі, відомо про відключення світла та постраждалих внаслідок атаки.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, відомо про постраждалу 43-річну жінку, її у стані середнього ступеню тяжкості ушпиталили до лікарні.

Також відомо, що близько тридцяти будинків було пошкоджено ударною хвилею.

Відповідні служби працюють на місці атаки, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Без світла залишилась частина будинків в Хаджибейському районі міста.

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