В Одесі знову фіксуються відключення світла, стало відомо, на яких вулицях відсутнє електропостачання.

Так, в частині Одеси сьогодні, 25 квітня знову не буде світла, електропостачання буде відсутнє до кінця робочого дня.

Про це повідомляють Одеські електромережі.

Також опубліковані адреси відключень світла Північний РЕМ: Роботи будуть тривати до 19:50 5-а Пересипська, 2-19.

Південний РЕМ, орієнтовний час робіт - до 18:00:

Абрикосова, 4-105, Дубовий Гай, 2-57, Лігінська (Макаренка), 1-33, Писарева, 28-40, Рівності, 88-104, 91-195, пров. 1-й Рівності, 90, 92, пров. Абрикосовий, 1-29, Фонтанська дорога, 106-173, пров. Янтарний, 6-8, Тімірязєва, 34, Золотий Берег, 1-37, пров. Вузький, 1-14, провулок Амбулаторний, 2-17, пров. Бєлякова, 2-8, пров. Всеволода Змієнка, 1-7, Дача Ковалевського, 1-8, 142 Рибальська Балка, 3, Дев'ята Лінія, 1, пров. Байдукова, 1-7, пров. Леваневського, 1-11, пров. Фестивальний, 1-4, Варненська, 7-9, Генерала Петрова, 8,10, Семена Яхненка, 1-2.

Центральний РЕМ - роботи триватимуть до 19:00: Дальницька, 43/14, 43/2.

Якщо у вашому будинку немає світла, про це можна повідомити про це в зручний спосіб, але в перш за все варто перевірити на офіційному сайті ДТЕК Одеські електромережі, чи ведуться ремонтні роботи за вашою адресою.

До слова, вчора, 24 квітня, як повідомила пресслужба ДТЕК, Одеса зазнала чергової ворожої атаки, через яку пошкоджено повітряні лінії.

Наразі без світла була частина будинків в Хаджибейському районі міста.

Енергетики працюють у посиленому режимі.

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