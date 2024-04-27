Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект, який передбачає посилення відповідальності.

Так, у першому читанні Рада підтримала законопроект №9364, який передбачає збільшення штрафів за частину порушень.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив про це в Telegram каналі.

Законопроект №9364 передбачає посилення відповідальності за незаконне обіг підакцизних товарів, зокрема тютюну та алкоголю.

Передбачено, що за незаконну торгівлю акцизними товарами загрожує штраф від 17 тис. до 34 тис. гривень із конфіскацією товарів та виручених коштів.

Повторне порушення володіння накладає штраф від 34 тисяч до 85 тисяч гривень із конфіскацією.

Введено покарання за придбання та зберігання незаконного тютюну.

Громадяни будуть змушені заплатити штраф від 510 до 1700 гривень, а бізнесмени та посадові особи – від 1700 до 4250 гривень із конфіскацією виробів.

При повторному порушенні штрафи збільшуються до 5,1 тис. гривень, а для посадових осіб та ФОП до 17 тис. гривень.

Законопроект надає БЕБ України право складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері незаконного обігу акцизних товарів.

Нагадаємо, у Болградському районі Одеської області планують реконструювати будівлю ліцею, початкову школу та гімназію.

Мер Арциза Сергій Парпуланський заявив, що Європейський інвестиційний банк виплатить 80 млн. грн. у вигляді субвенції, з бюджету громади виділять 20 млн. грн.

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