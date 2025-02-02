З прогнозом погоди на 3 лютого Одеси ознайомили синоптики, стало відомо про опади.

У Одесі протягом усього дня 3 лютого буде хмарно, синоптики дали свіжий прогноз.

З ранку і до самого вечора небо в Одесі буде приховане за хмарами, нічний дощ в Одесі вранці зміниться мокрим снігом.

Буде сильний північний вітер, удень північний до 4,5 м/с.

Температура вночі 0..+1°С тепла, вдень до +2°С, увечері зниження до +1°С тепла.

"В Одесі упродовж усього дня буде хмарна погода. Нічний сильний дощ вранці зміниться мокрим снігом. Ближче до полудня опади припиняться", - йдеться у прогнозі синоптиків 3 лютого.

Раніше повідомлялося, що синоптики дали прогноз погоди в Одесі у лютому 2025 року, дізнайтеся, яким буде останній місяць зими.

Як прогнозують синоптики "Укргідрометцентру", особливо теплою погодою у лютому 2025 року очікується на півдні та заході України.

У лютому 2025 року в Україні, зокрема, в Одесі, очікується середня місячна температура від 3 до 2 градусів тепла.

Як кажуть синоптики, це на 1,5–2 градуси вище за норму.

Синоптики прогнозують, що в лютому 2025 року кількість опадів становитиме близько 25–65 мм – це нижче за нормальні показники.

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