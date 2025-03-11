Українцям розповіли, чого чекати від погоди 12 березня стало відомо, яким буде цей вівторок.

У середу, 12 березня, погода в Одесі трохи зміниться, синоптики попереджають про дощі, повідомляє Політека.

Про це повідомляється на сайті sinoptik.

Згідно із повідомленням синоптиків, 12 березня, в Одесі буде хмарна погода.

Уночі та вдень буде йти дощ . Вітер південний та південно-західний, 3,8 м/с.

Температура вночі 8-11 ° С тепла, вдень 11-16 ° С тепла.

В області також буде хмарно, вночі без опадів у вигляді дощу.

Вітер південний 4,4 м / с, температура вночі 8-10 ° С тепла, вдень 15-18 ° С тепла. На автошляхах області можлива серпанок, видимість 1-2 км.

Раніше повідомлялося, що з 14-15 березня температура почне знижуватись. Дощів у березні в Одесі буде мало, і холодні повітряні маси з півночі нагадуватимуть про себе, викликаючи невеликі та недовгі похолодання.



Синоптики не прогнозують опади у цей час, але можливі пориви вітру.

В Одесі вночі цього тижня навіть можливі заморозки, вдень у стовпчиків термометрів будуть плюсові позначки.

За прогнозом метеоексперта Віри Балабух, весна в Україні цього року очікується набагато тепліше за кліматичну норму.

Також, за словами Балабух, навесні 2025 року буде тепліше приблизно на один-два градуси, водночас не виключено періодів похолодання, адже березень є нестабільним місяцем.

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