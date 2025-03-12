В Одесі ВПО обіцяють соціальну підтримку, названі адреси, де її можна отримати українцям.

В Одесі працюють муніципальні гуманітарні центри, де продуктові набори можуть отримати переселенці, не важливо, з якого міста вони приїхали, передає Політека.

Щоб отримати "гуманітарку", потрібна довідка ВПО, яку видали в Одесі.

Отже, куди звертатися:

у Київському районі за адресою Люстдорфська дорога, 33 (ЗОШ №27), номер – (048) 765-07-87.

Малиновський, сквер Георгія Гамова, 3а; Одеська народна церква, БФ "Добрий Самарянин", (048) 796-27-49.

Приморський, вул. Рішельєвська, 18 (ЗОШ No 117), волонтерський центр «Гостина», (068) 254-66-69.

Суворовський, Махачкалинська, 4 (ЗОШ №22), (048) 763-03-18.

Також отримати актуальну інформацію про соціальну допомогу переселенцям у місті можна у місцевому телеграм-боті.

У регіоні є благодійні організації для ВПО, наприклад, Червоний Хрест.

Графік роботи з понеділка до п'ятниці з 10:00 до 16:00, (048) 724-34-28, odhotline@redcross.org.ua.

Київська районна організація, (098) 456-98-94, Малинівська, (066) 994-22-23, Приморська, (093) 552-68-81, Суворовська (050) 911-09-20

ГО “Громадський рух “Віра, надія, любов” – соціально-психологічний хаб для біженців у місті надає гуманітарну та психологічну допомогу, соціальний супровід.

Адреса – проспект Олександрівський, 6, понеділок-п'ятниця з 11:00 до 17:00, (048) 771-12-64, (048) 771-12-65.

Крім того, українці з Донецької, які оселилися в Одеській області, теж можуть розраховувати на соціальну підтримку, потрібно звернутися до місцевої влади населеного пункту з понеділка по суботу з 09:00 до 14:00.

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