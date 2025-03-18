Згідно з прогнозом на 19 березня 2025 року, в Одесі очікується хмарна погода без опадів.

Синоптики склали детальний прогноз погоди в Одесі та області на 19 березня, стало відомо, яким буде цей день, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили на сайті Синоптіка.

Вітер північно-західний, швидкість до 3,9 м/с. Нічна температура становитиме від 0 до +1 °C, денна до +6 °C.

"Протягом усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами. Без опадів", - повідомляють метеорологи .

Прогноз погоди у Одеській області на 19 березня: також буде хмарно, без дощів у регіоні. Вітер північно-західний, близько 4 м/с. Повітря вночі прогріється до +1°C, а вдень підніметься до +6°C.

Цей місяць може бути теплішим від звичайного, з відносно малою кількістю опадів, метеорологи поділилися свіжим прогнозом.

Повідомляється, що середня температура повітря цього місяця буде вищою за норму, а кількість дощів помітно нижча.

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Зазвичай середня температура в Україні в цей період становить від 0 до +6°C, а на високогір'ї Карпат до -3°C, проте рекорди в історії показують, що березень може бути з морозами до -37°C і неймовірно теплим до +29°C.

Цього місяця буде тепліше 1-1,5°C вище за норму і коливатиметься від +1°C до +7°C.

Вологість очікується менше від середніх значень – 22-42 мм, а в Карпатах місцями до 74 мм.

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