Грошова допомога в Одесі від БО «Шлях до Дому», надається при виконанні простих кроків.

Внутрішньо переміщеним особам (ВПО) надається грошова допомога в Одесі - благодійна організація «Шлях до Дому» оголосила про початок реєстрації для надання фінансів, повідомляє Politeka.net.

Подробиці повідомили на офіційному сайті організації.

Підтримка надається сім'ям, які були змушені покинути свої домівки через бойові дії або окупацію.

Право на отримання виплат мають сім'ї, що складаються з чотирьох або більше осіб, а також ті, хто переселився з таких регіонів:

Території, де ведуться бойові дії.

Окуповані або недавно деокуповані регіони (АР Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь).

Заявники повинні надати відповідні матеріали, що підтверджують їх статус ВПО, а також паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва народження дітей та, за наявності, документи про інвалідність.

Грошова допомога в Одесі від БО «Шлях до Дому», надається при виконанні простих кроків, потрібно:

Зателефонувати за номером: +380507772076.

Підготувати необхідний пакет документів: паспорт з вказаним місцем реєстрації; ідентифікаційний код платника податків; довідка ВПО; свідоцтва про народження дітей; документ про інвалідність (за наявності); банківські реквізити для зарахування коштів.

Відвідати пункт видачі за адресою: вул. Софіївська, 10.

Реєстрація є важливим етапом для тих, хто потребує виплат, тому заявникам рекомендується завчасно зібрати всі необхідні документи та зв'язатися з організаторами для уточнення деталей.

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