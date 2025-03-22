Оренда в Одесі пропонується за 3 тисячі гривень, житло розташоване на першому поверсі, площею 23 квадрати.

З'явилася цікава пропозиція – квартира за 3 тисячі гривень - пропонується така оренда в Одесі, однак, варто зазначити, що помешкання має свої особливості, повідомляє Politeka.net.

Оголошення про житло було опубліковано на платформі OLX.UA.

Оренда пропозиція за 3 тисячі гривень

Квартира знаходиться на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку та має загальну площу 23 квадратних метри, з яких 6 кв. м займає кухня. В житлі є централізоване опалення.

Інтер'єр виконаний у радянському стилі, і з фото, прикріплених до оголошення, видно, що ремонт не проводився давно. У кімнаті є крісло, двоспальна софа, комод, шафа, дзеркало, а також килим на стіні і старий телевізор.

Особливість цієї пропозиції — відсутність традиційних ванни чи душової кабіни у санвузлі. Там є лише унітаз, раковина та душова насадка на металевому шлангу, а на підлозі є дірка, що, ймовірно, призначена для того, щоб приймати душ стоячи біля унітаза.

Також між санвузлом та кухнею немає дверей. На кухні розміщено холодильник, пральну машину та навісні шафи. Дошка на пральній машині, ймовірно, служить столом.

Оренда в Одесі на цю квартиру також має умову від власника, в оголошенні вказано, що орендарями хотіли б бачити пару або одну дівчину.

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