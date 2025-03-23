Українців попередили про відключення електрики в Одесі 24 березня, дізнайтеся, кого торкнуться обмеження на початку тижня.

Дізнайтеся, де введуть графіки відключення світла в Одесі 24 березня, повідомляє Політека.

У регіоні 24 числа проводитимуть профілактичні роботи у межах Південної міської територіальної громади.

Очікується обмеження в деяких населених пунктах, графіки відключення світла на 24 число виглядають так:

Графіки в Одесі 24 березня з 8 ранку до 20:00 будуть запроваджені у селищі міського типу Нові Білляри на вулиці Чорноморській.

Цього дня електрики у селі Григорівка на вулиці Чорноморській.

Як повідомляли в компанії ДТЕК, обладнання внаслідок атак зазнало значних пошкоджень.

Якщо в регіоні запровадять додаткові обмеження, енергетики наперед повідомлять про це. Ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тож важливо стежити за офіційними оновленнями.

Ремонтні бригади активно працювали над усуненням неполадок, проте три райони міста – Приморський, Пересипський та Київський – залишалися без електрики на тривалий час, повідомили у ДТЕК.

Щоб дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, перевіряйте інформацію на сайті місцевого оператора системи розподілу.

Мешканців просять раціонально використовувати електроенергію, уникати навантаження мережі та відповідально ставитися до можливих обмежень.

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