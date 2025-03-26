Українців попередили про зміну погоди в Одесі 27 березня, відомо про дощі та похолодання.

Синоптики склали новий прогноз погоди в Одесі та області на 27 березня, дізнайтеся, яким буде цей четвер, передає Politeka.net.

Як повідомили на сайті Синоптик, цей день, за прогнозом, буде похмурим протягом усього дня.

В області 27 березня похолодає, небо буде вкрите хмарами, але без опадів.

Вітер північний та північно-східний до 2,5 м/с, вночі температура коливатиметься до +9 до +10 °С, вдень прогріється до +12 °С.

"Протягом усього дня погода в Одесі буде похмурою. Вдень та увечері буде йти дрібний дощ", - повідомляють метеорологи.

Метеорологи прогнозують опади протягом дня, також важливо знати, що кліматичні зміни вплинули на тривалість зими та початок весни, аналіз може змінюватись, тому продовжуйте постійний моніторинг.

Середня температура повітря вища за норму, а кількість дощів фіксується нижче.

У перший місяць весни цього року тепліше, ніж звичайно, з відносно малою кількістю дощів, метеорологи поділилися свіжим спостереженням.

Весна 2025 року, за попередніми даними, на 1–2 градуси тепліша.

У другій половині місяця метеорологи попереджали про сильне похолодання та опади. За словами синоптиків, такі стрибки температури якраз у цей період не є чимось аномальним.

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