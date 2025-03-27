Синоптики склали свіжий прогноз погоди в Одесі на 28 березня, відомо про дощі та похолодання.

Синоптики попередили мешканців Одеси та області про майбутнє погіршення погоди 28 березня, повідомляє Політека.

У п'ятницю очікуються похмуре небо, опади та зниження температури.

Детальний прогноз на 28 березня буде хмарно.

У місті та області протягом усього дня буде хмарно. Вночі можлива невелика мряка, яка припиниться до ранку.

"В Одесі хмарна погода протримається весь день. Вночі очікується дрібний дощ. На ранок він закінчиться і більше опадів не передбачається", - йдеться на сайті Синоптик.

Температура повітря: Вночі стовпчики термометрів покажуть від +8 до +9°С, удень повітря прогріється до +15°С.

Вітер: північно-східний, швидкість до 4,2 м/с.

Кліматичні зміни: що кажуть експерти?

Метеорологи зазначають, що весна 2025 року тепліша за звичайну на 1–2°C, а кількість вологи залишається нижчою за норму.

У першій половині місяця фіксувалася м'яка температура, але наприкінці місяця буде похолодання та опади. Такі температурні коливання характерні для цього періоду.

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До речі, початок квітня не потішить стабільне весняне тепло. Дні чергуватимуть із прохолодними, супроводжуючись дощами. Така мінливість збережеться майже до середини цього періоду.

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