Планові відключення світла в Одеса заплановані на 29 березня, дізнайтеся, за якими вулицями введуть графіки.

У низці населених пунктів Одеської області 29 березня 2025 року буде задіяно графіки відключення світла з метою проведення профілактичних робіт у мережі, пише Політека.

Як повідомляють у пресслужбі Біляївської міської ради, ДТЕК проводять профілактичні роботи у громаді на цьому тижні.

"До уваги мешканців Мирного та Градениць! Планове відключення світла 29 березня", - йдеться у повідомленні.

З метою підвищення надійності постачання та попередження аварій в мережах, "ДТЕК" 29 березня буде проводити профілактичні роботи у селах Мирне та Градениці.

У зв’язку з виконанням цих робіт з 8.00 до 20.00 не буде електроенергії за такими адресами:

село Мирне: вул. Богдана Хмельницького, Виноградна, Городня, Івана Франка, Котляревського, Крайня, Лесі Українки, Миру, Новоселів, Паркова, Радісна, Річкова, Річна, Сагайдачного, Сонячна, Степова, Фрейдентальська, вул. Центральна, Шевченка, провулок Крайній та Шкільний.

село Градениці: вулиця Шатохіна Сергія Героя України.

Як передає Політека, у ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до ймовірних обмежень та зменшити споживання електроенергії за наявності електрики, щоб уникнути перевантажень системи та щоб запобігти графікам обмеженням.

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