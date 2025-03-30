На тижні, з 31 березня по 6 квітня 2025 року, в Одесі та області можливі локальні графіки відключення світла , повідомляє Політека.
На українських енергооб'єктах продовжуються аварійно-відновлювальні роботи, які мають усунути пошкодження, завдані масованими ракетно-дроновими атаками російської армії.
Енергетики повідомляють, що в Україні спостерігається зниження рівня споживання електроенергії.
Все завдяки тому, що у більшості регіонів безхмарна та тепла погода, що сприяє роботі побутових сонячних електростанцій, що розвантажують спільну енергомережу.
Графіки відключення світла на Одещині наступного тижня, з 31 березня по 6 квітня 2025 року, плануються локальні з метою проведення профілактичних та ремонтних робіт, а не стабілізаційні чи аварійні, пише Політека.
З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, "ДТЕК" 1 квітня проводитиме обслуговування у селі Кагарлик Біляївської міської територіальної громади, повідомляє прес-служба.
У зв'язку з цим з 8.00 до 20.00 буде обмеження на наступних вулицях: вул. Голікова, вул. Садова.
Як передає Політека, у ДТЕК закликають мешканців регіону з розумінням поставитися до можливих графіків.
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