Державна грошова допомога в Одесі надається на основі програми соцзахисту та спрямована на підтримку малозабезпечених сімей.

В Одесі грошову допомогу можуть отримати громадяни, дохід яких не досягає прожиткового мінімуму, передає Політека.

Право на грошові виплати мають сім'ї, чиї сукупні доходи нижчі за прожитковий мінімум. Така допомога допомагає покрити основні потреби та стабілізувати фінансове становище сім'ї.

Для отримання підтримки необхідно звернутися до органів соціального захисту населення або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Пакет документів можна подати особисто або надіслати поштою. Перелік необхідних паперів можна уточнити у соцзахисті чи ЦНАПі.

Сума призначається терміном шість місяців із можливістю продовження за умови дотримання всіх критеріїв.

Суми грошової допомоги в Одесі було збільшено у 2025 році:

Працездатні особи – 1816,8 грн;

Пенсіонери та особи з інвалідністю – 2 361;

Діти віком до 6 років – 3 716,35 грн;

Діти віком від 6 до 18 років – 4 634,2;

Студенти до 23 років (при навчанні) – 4390,6 грн.

Сума визначається як різниця між прожитковим мінімумом на сім'ю та її середньомісячним доходом. Фінансова підтримка переказується на банківську картку або через Укрпошту.

Розмір допомоги залежить від кількості членів сім'ї, їх віку та поточного доходу.

З 1 березня 2025 року для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) виплати автоматично продовжуватимуться на півроку за дотримання всіх умов. Розмір допомоги складає:

Для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 грн;

Для інших осіб – 2000.

Нарахування здійснюються 15 та 28 числа кожного місяця.

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