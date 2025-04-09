Подорожчання яєць в Одесі перед Великоднем уже позначилося на становищі місцевих жителів.

У квітні 2025 року спостерігається значне подорожчання яєць в Одесі, зокрема перепелиних та курячих, повідомляє Politeka.

Це зростання цінників відбувається напередодні Великодня, що впливає на закупівельні ціни на основні продукти для святкового столу. Середня вартість перепелиного продукту (20 шт) наразі становить 65,05 грн, хоча варіанти в магазинах можуть варіюватися від 61,50 в Auchan до 69,70 в Megamarket. Це свідчить про певне цінове коливання в різних торгових мережах.

Що стосується курячого продукту, то у березні 2025 року середній цінник на "Квочку" (С1, 10 шт) зріс до 79,60 гривень, зокрема в Auchan, де вони продаються по 79,60. Водночас курячі Ясенсвіт (С1, 10 шт) мають вартість 73,30 грн, а в Megamarket за 30 шт таких яєць просять 230,80.

Подорожчання яєць в Одесі стає очевидним в порівнянні з розцінками на початку березня, що пов'язано з високим попитом на продукти напередодні Великодня.

За даними споживчих індексів, у квітні ціни на перепелині та курячі залишаються стабільно високими, а тенденція подорожчання зберігається на фоні підготовки до святкових днів. Очікується, що цінники продовжать зростати в період наближення Великодня, оскільки попит на продукцію традиційно збільшується.

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