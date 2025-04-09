Синоптики оновили прогноз погоди в Одесі на 10 квітня та розповіли, чого чекати.

Прогноз погоди в Одесі на 10 квітня очікується похмура погода з опадами, повідомляє Politeka.

Вночі температура коливатиметься від 0...+3 градусів, а вдень очікується +8 градусів, повідомляють синоптики прогноз погоди в Одесі на 10 квітня.

На 10-те число прогнозується хмарність, показники будуть помірними, вночі на території області температура варіюватиметься від +2 до +4.

"З ранку і до самого вечора небо буде приховане там. Дощ, який почнеться в другій половині дня, до вечора зміниться на дощ зі снігом", - йдеться на сайті Синоптик.

Вдень зросте до +6…+7, цей четвер буде прохолодним.

Вітер північно-західний та південно-західний з інтенсивністю 3,4 м/с.

Цього тижня по всій Україні очікується, що у середу хмари, як і раніше, закриватимуть небо. Температура близько 4°C, а вдень досягне 9°C.

Така ж ситуація спостерігатиметься і в четвер, і в п'ятницю.

У вихідні хмарно, але без опадів. Вітер до 5,1 м/с, вологість – на рівні 61%.

Найближчими днями в країні фіксуватимуться невеликі погіршення умов, одягнеться похолодання та невеликі опади, що не створює сприятливих умов для прогулянок та справ на свіжому повітрі.

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