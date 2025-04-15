Синоптики склали новий прогноз погоди в Одесі на середу, 16 квітня, дізнайтеся, що говорять синоптики.

Прогноз погоди в Одесі на середу, 16 квітня, у цей день хмарно, але без дощів, передає Politeka.

Згідно з останнім прогнозом синоптиків, у середу, 16 число, на мешканців Одеси очікує стабільний весняний день без опадів.

За даними метеорологів, день обіцяє бути переважно хмарним, проте теплим та комфортним.

Вночі температура повітря становитиме від +8 до +10°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +13°C. Незважаючи на хмарність, погода залишиться приємною та стійкою.

Вітер дме з південного сходу зі швидкістю близько 3 м/с — слабкий до помірного. Це забезпечить відчуття легкості та стабільності протягом усього дня.

Атмосферний тиск буде підвищеним, що може трохи вплинути на загальне самопочуття, але суттєвих змін не очікується.

За прогнозами, найближчими днями в Одесі пройдуть без істотних опадів.

Містяни зможуть насолоджуватися сухою та сонячною весною. Загалом по Україні температура в середині тижня варіюватиметься в межах +10…+15°C, а на заході країни можливий підйом до +17°C.

Найпрохолоднішими днями тижня стануть понеділок, 14 квітня, коли температура опуститься до +6…+10°C. Проте потепління прийде до вихідних: 19 і 20 число синоптики обіцяють найбільш сприятливий період.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025 року: коли та на скільки збільшать виплати для українців.