Очевидцы сообщили, что было очень страшно

В Одессе фейерверк запустили в толпу людей

Как пишет Рoliteka.net, ЧП произошло в новогоднюю ночь возле Оперного театра, где собрались сотни людей. Кадры инцидента были обнародованы в сети.

На них видно, как фейерверк начал беспорядочно взрываться прямо в многолюдном месте.

По счастливой случайности, от взрывов никто из людей не пострадал. Однако очевидцы утверждают, что было очень страшно.

Фейерверк взорвался в толпе / Fireworks in the crowd😲😲😲😲 Gepostet von Vladek Zankovsky am Dienstag, 31. Dezember 2019

Еще один инцидент произошел на Соборной площади. Залпы стали разлетаться в разные стороны, в том числе метя в окна жилых домов и в автомобили.

Ранее мы писали, в Одессе активисты наткнулись на точку, где женщина продавала пиротехнику несовершеннолетним.

Об этом сообщил одесский активист Демьян Ганул на своей странице в Фейсбуке.

Там же он разместил кадры с места инцидента.

На кадрах видно, как реализатор продает одному из подростков петарды.

На вопрос зачем она продает запрещенные законом товары, последовал ответ: «Сейчас ведь Новый год».

Когда пиротехника полетела на землю, сразу же последовал звонок "крыше" и вскоре подъехали цыгане. Но дожидаться полицию они не стали и, плюнув в сторону активистов, уехали.

По словам Ганула, приехавшая на место полиция забрала женщину в отделение.

Пользователи не прошли мимо и принялись комментировать увиденное, они отметили, что эти уличные точки с пиротехникой, проплачены циганами, а "крышуют" их полицейские.

"Эти уличные точки с пиротехникой, проплачены циганами а этим тварям пофиг на всё что происходит вокруг них, особенно если происходящие не касается их них семей.

Сама лично видела как утром и вечером выкладывают и сварачивают эту точку, ментам пофиг",

" Продают малолеткам . Они бросают потом в людей и животных. Это же серьёзно",

" Никакой пользы эти все салюты и петарды не приносит, только один вред! Запретить!!!",

" Петарды появились ещё в моей молодости в 1995 я помню мы уже во всю бабахали,и продавались они так же на каждом углу"

" Полиция в доле- прикрывают естественно", - пишут в сети.

Напомним, одесские власти решили закатать миллионы в асфальт: "заделывать придется вручную"

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