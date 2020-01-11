В Одессе полицейский на глазах у прохожих сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной

Это произошло возле главной елки города на Думской площади.

Соответствующее видео разместили в телеграмм-паблике «Ху**ая Одесса», пишет Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Очевидцы фиксировали счастливый для будущих молодоженов момент на фото и видео.

Как видно на кадрах, полицейский встал на одно колено с кольцом, и девушка сразу же ответила «Да».

Кроме того, жениха приехали поддержать его коллеги.

Это оказался не единственный случай.

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Как сообщила пресс-служба полиции, на помощь Дмитрию пришли коллеги по службе.

«Как только девушка Людмила вышла из дома, крепкие ребята пригласили ее в участок — как подозреваемую в мошенничестве. Девушка сопротивлялась и пыталась дать отпор, чтобы доказать, что все это — ошибка. «Мошенницу» привезли в отдел полиции», — рассказали в ведомстве.

Оказавшись на плацу, где выстроились бойцы батальона полиции особого назначения, девушка увидела своего возлюбленного с цветами.

«Испытание на прочность пройдено. С Днем рождения, любимая! Выходи за меня», — сказал полицейский и опустился на колено с букетом цветов и кольцом.

Стоит отметить, что Людмила приняла предложение Дмитрия.

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