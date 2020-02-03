В одном из районов Одессы будет отключено газоснабжение

Сегодня в понедельник, 3 февраля, некоторые жители Одессы останутся без газа

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.

Сообщается, что отключение обусловлено необходимостью проведения дополнительных работ на распределительном газопроводе по Фонтанской дороге.

Отключение от газоснабжения коснётся потребителей проживающих по следующим адресам:

Дачный пер., 1- СОШ № 106

Фонтанская дорога, 106/27, 106, 159/1, 2, 3, 4, 5, 6, 159, 108, 108/1,108/2, 108/3, 108/6 ,165 уч.1 кв 1, 2, 3, уч.2 кв 1,2,3, 165 ( 6 дом), 165 уч. 9, 11

Фонтанская дорога,165 - санаторий им. Горького .

Отмечается, что газ будет отсутствовать с 10:00 до 17:30.

Ранее, одесситы пожаловались на низкое качество бытового газа. Особенно страдают те, у кого имеется автономное отопление и газовые колонки.

Соотвествующая петиция появилась на сайте президента Украины.

Автором документа является Елена Лисюченко, которая подчеркнула, что несмотря на то, что цена газа для населения уменьшилась, счета меньше не стали.

Поэтому одесситка обратилась с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому и администрации инициировать тотальную проверку качества газа для населения, именно после прохождения распределительных станций районных газовых учреждений.

«По сравнению с прошлыми годами качество газа ухудшается, теплоемкость его уменьшается, время приготовления пищи существенно увеличивается, а домашние отопительные котлы значительно чаще выключаются через аварийные режимы из-за примесей - воздух под давлением и т.д., - говорится в петиции.

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