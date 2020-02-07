В Одесской области разъяренная мать швырнула 3-х месячного ребенка на землю

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы регионального ГУНП (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел на улице Подольская в селе Нестоита, что на Одесчине.



По словам местных полицейских, громкой ссоре между супругами в полицию сообщили случайные прохожие. Как оказалось, причиной конфликта стала ревность мужа и его возмущение тем, что жена употребляла алкоголь в компании другого мужчины.

Всего в семье трое детей в возрасте от 3 месяцев до 4 лет, они находятся на учете в соцслужбе. В тот день женщина сказала мужу, что едет с младенцем в райцентр, в орган социальной защиты. Не дождавшись жены, мужчина взял двух других детей и поехал ее искать. Женщину он застал за распитием спиртных напитков в доме ее случайного знакомого.

Ругаясь на глазах у детей, супруги вышли на улицу, где глава семейства продолжил дергать женщину, а та, разъяренная, бросила завернутого в одеяло младенца на землю.

По вызову прибыли полицейские и представители службы по делам детей.

Полураздетых, голодных и с признаками заболевания детей доставили в медицинское учреждение. Осмотрев малыша, врачи диагностировали у старших ОРЗ, а у самого маленького – гематому мягких тканей лица, – рассказали в полиции.

После того, как женщина продолжила дебоширить в больнице, ее госпитализировали в психоневрологическое отделение. На семейную пару полицейские составили пять админпротоколов.

"Это уже не первый конфликт в этой семье. К сожалению, больше всего от такого поведения взрослых страдают дети", - сообщили в полиции.

Полицейские обратились в райгосадминистрацию с письмом о привлечении всех субъектов социальной работы с семьями и детьми для решения дальнейшей судьбы этой семьи.

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