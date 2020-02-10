Рядом в этот момент никого не оказалось

В Одессе женщина с ребёнком провалилась в 3-метровую яму прямо на тротуаре

Об этом пострадавшая Наталья Диордиева сама рассказала на своей странице в Фейсбуке, передает Рoliteka.net. Кроме того, одесситка разместила фото и видео аварийного места и предостерегла других жителей от падения (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По ее словам, происшествие случилось днем на углу Люстдорфской дороги и улицы Александра Невского в районе ТЦ "Вузовский".

Наталья шла с коляской по тротуару и уперлась в огромную лужу. Пытаясь обойти ее, девушка провалилась, застряв на трубе.

"Возле въезда в Toyota центр, я пыталась проехать с коляской и маленьким ребёнком. Поняв, что здесь мне не проехать из-за большой лужи, пытаясь развернуть коляску, по обледенелой дороге, немного попятилась и упала в яму", – рассказала одесситка.

Потерпевшая уточнила, что рядом в тот момент никого не оказалось и ей пришлось выбираться из ямы самой.

"Когда я увидела, куда я упала, заставило меня забыть и об ушибе и перепачканной одежде. Яма метра три глубиной, ширина, в которую и крупный мужчина пройдёт без труда, внизу поток воды," – написала Наталья.

Одесситка обращает внимание на то, что ямой никто из ответственных не занялся и на следующий день.

«Охранники расположенного рядом автоцентра оградили провал сигнальной лентой и сообщили, что вызвали аварийную службу, которая так и не приехала», - добавила девушка в заключении.

В комментариях под ее постом одесситы отметили, что подобное на этом участке случается не впервые. Они рассказали, что пару лет назад здесь провалился автомобиль.

«Какой кошмар!!! Это не только в одном месте,а по всему городу полно таких ям!!! Крадут люки,а властям и дела нет!! Эти люки кто-то ж принимает ,как металлолом? А наказать тех,кто приносит????», «Боже, какой ужас, страшно подумать, какое бы было горе», «По этой магистрали не впервые такое. Пару лет назад авто провалилось», «Надо уточнить кому принадлежит эта яма и сообщить на горячею линию», - пишут в соцсетях.

Gepostet von Nataliya Diordieva am Donnerstag, 6. Februar 2020

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