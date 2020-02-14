Паника от угрозы распространения китайского коронавируса продолжает нарастать в Одессе и области

В частности, в городе Белгород-Днестровском, что под Одессой, начали проводить санитарную обработку в маршрутках. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета, передает Politeka.net.

Отмечается, что компания "Севертранс" заключила договор с "Дез-Ельтор" о еженедельной обработке общественного транспорта из-за коронавируса. Кроме того, санитарную обработку собираются проводить и после того, как угроза коронавируса пройдет. Она будет осуществляться раз в месяц.

Чиновники не раскрывают, какие именно вещества применяются при обработке, однако уточняют, что они прошли сертификацию

«Все препараты, которые применены для дезинфекции, сертифицированы, не представляет вреда здоровью человека и призваны улучшить санитарное состояние салонов автобусов. После обработки автобусы проветриваются, после чего уже выезжают на маршруты, – рассказали в горсовете.

Обратим внимание, что работы сотрудники провели в специальных костюмах.

Ранее мы сообщали, в Одессе было принято решение выделить из городского бюджета 1 млн 620 тысяч гривен на закупку средств индивидуальной защиты для больниц из-за коронавируса.

На эти деньги планируется закупить для больниц и поликлиник респираторы, защитные маски, очки, костюмы и комбинезоны.

В горздраве сообщают, что на входах в медучреждения Одессы размещены дозаторы с антисептическими средствами для дезинфекции рук. Частое мытье рук и использование антисептиков является также эффективной мерой против распространения ОРВИ, гриппа и других воздушно-капельных инфекций.

Одесский городской Центр здоровья направил во все медучреждения плакаты о коронавирусе и его профилактике для размещения на информационных стендах.

Обратим внимание, что в Одессе, как и во всей Украине, в настоящий момент не выявлен ни один случай заболевания коронавирусной инфекцией 2019-nCoV.

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