В мэрии собираются бороться с цветочными клумбами, которые установили на тротуарах в центре Одессы

Об этом сообщает информационный портал Думская .

Соответствующее предписание было обнаружено на цветочном вазоне, установленном посреди тротуара возле кафе на улице Екатерининской.

В предписании говорится, что согласно с правилами благоустройства города необходимо в течении 10 дней демонтировать самовольно установленный элемент.

Хочется надеяться, что и с незаконными летними площадками ресторанов, больше похожими на пристройки, они будут бороться столь же бескомпромиссно

Ранее мы сообщали, в преддверии курортного сезона в Одессе собираются бороться с уличными музыкантами и незаконными аттракционами.

Такое решение озвучили в одесской мэрии.

В частности, руководитель департамента культуры и туризма Татьяна Маркова считает, что их наличие в центре Одессы является большой проблемой и попросила руководство города озаботиться защитой улиц от таких предпринимателей.

«Мы сейчас будем входить в высокий туристический сезон… Уличные музыканты и непонятные аттракционы очень портят наш имидж. Мы бы хотели, согласно европейской практике, сделать решение исполнительной власти или сессии, наш город должен защитить себя от таких так называемых предпринимателей», - убеждена чиновница.

Обратим внимание, что многим жителям Одессы и гостям города нравится живая музыка на Приморском бульваре и Дерибасовской.

Напомним, одесские власти решили закатать миллионы в асфальт: "заделывать придется вручную"

Еще мы писали, одесский водитель попал в ловушку коммунальщиков вместе с авто: кадры ЧП облетели сеть

Также politeka сообщала о том, что одесситы рискуют провалится под землю в центре города: возмутительные кадры