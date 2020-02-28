В Одесской области полиция и родственники ищут без вести пропавшего 35-летнего мужчину
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе областного ГУНП.
По словам полиции, в Арцизе пропал местный житель Артем Иванов, 1985 года рождения.
Известно, что с 23 февраля мужчина перестал выходить на связь с родственниками.
Пропавший имеет рост 198 см, худощавого телосложения, черные волосы, небрит, лицо овальное, карие глаза, при ходьбе сутулится.
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Кроме того, у Артема имеет особая примета: на груди недоделанная татуировка с изображением дракона, на левом предплечье тату с изображением иероглифа.
«Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить в Арцизский отдел полиции по телефонам: (04845) 3-11-72, (067) 795-19-44 или по спецлинии «102», - говорится в обращении.
Ранее мы писали, родственники розыскивают украинского моряка, который бесследно исчез у берегов США.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила его супруга одесситка Наталья Литвиненко.
По словам женщины, 41-летний Денис Литвиненко пропал во время рейса недалеко от берегов США.
«Пропал второй механик судна Star Aquila Денис Литвиненко 26.11.1978», - написала она.
Наталья Литвиненко призвала помочь в поисках ее родственника.
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