В Одесской области полиция и родственники ищут без вести пропавшего 35-летнего мужчину

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе областного ГУНП.

По словам полиции, в Арцизе пропал местный житель Артем Иванов, 1985 года рождения.

Известно, что с 23 февраля мужчина перестал выходить на связь с родственниками.

Пропавший имеет рост 198 см, худощавого телосложения, черные волосы, небрит, лицо овальное, карие глаза, при ходьбе сутулится.

Кроме того, у Артема имеет особая примета: на груди недоделанная татуировка с изображением дракона, на левом предплечье тату с изображением иероглифа.

«Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить в Арцизский отдел полиции по телефонам: (04845) 3-11-72, (067) 795-19-44 или по спецлинии «102», - говорится в обращении.

Ранее мы писали, родственники розыскивают украинского моряка, который бесследно исчез у берегов США.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила его супруга одесситка Наталья Литвиненко.

По словам женщины, 41-летний Денис Литвиненко пропал во время рейса недалеко от берегов США.

«Пропал второй механик судна Star Aquila Денис Литвиненко 26.11.1978», - написала она.

Наталья Литвиненко призвала помочь в поисках ее родственника.

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