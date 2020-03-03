В Одессе поймали браконьера, который уничтожал деревья на Французком бульваре

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Одесской области.

Инцидент случился ночью, 3 марта, в зеленой зоне на Французском бульваре.

По словам копов, во время патрулирования они заметили мужчину, который спиливал деревья.

В общении с инспекторами, нарушитель не смог объяснить свой поступок, поэтому его задержали и доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Сообщается, что действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления по ч.1 ст. 246 УК (незаконная порубка леса).

Пользователи сети мгновенно отреагировали на действия «лесоруба».

«Мужик явно пилил деревья не себе на дрова, а с иной целью. Установить её, выявить заказчика — вот что должно стать задачей полиции. Но я думаю кончится всё просто : оштрафуют мужика и всё», «Расчищал место под гараж», «Отпустят, потому что инкриминируют "незаконную вырубку леса", а не "зеленых насаждений". Леса-то и нет(((((«, «Если б хорошо штрафовали, то не пилили б», - пишут в люди.

Ранее мы сообщали, в Одессе владельцы ресторана на пляже принялись уничтожать деревья.

Речь идет о ресторанно-пляжном комплексе Mafia Rave Terrace, который расположен в Отраде. Так, на территории, которую занимает увеселительное заведение, было обезглавлено 12 зеленых насаждений.

Напомним, в сети показал, как выглядит одесское побережье после праздников, фото

Как сообщала Politeka, центр Одессы превратился в зону бедствия "за счет горожан": кадры разрухи

Также Politeka писала, в аэропорту Одессы среди пассажиров оказалось больше тысячи попугаев: появилось видео