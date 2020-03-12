В Одессе несколько детсадов и школ, роддом и больницы, а также жилые дома остались без отопления

Это связано с аварией на Одесской ТЭЦ, передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы КП «Теплоснабжение города Одессы».

Как стало известно, 11 марта около 13:40 на территории ТЭЦ во время ремонтных работ на территории станции была повреждена магистраль.

В связи с этим было временно приостановлено теплоснабжение потребителям на улицах Атамана Чепиги, Атамана Головатого, Приморской и Черноморского Казачества.

«В общем прекращено теплоснабжение 33-м жилым домам, 2-м детсадам, 3-м школьным учреждениям и 5-ти медицинским (в том числе роддоме №4)», - отметили в ведомстве.

Восстановить подачу тепла обещают до вечера 12 марта.

Ранее мы писали, в студенческих общежитиях Одессы отключили горячую воду и отопление без предупреждения.

В связи с этим студенты Одесского национального университета имени Мечникова устроили флешмоб из-за отключения коммунальных услуг, а заодно заявили, что намерены бороться за их возвращение.

Так, студенты устроили символические "похороны" горячей воде.

По словам студентов, горячую воду и отопление отключили без предупреждения. Причиной такого решения стала теплая погода.

«Наверное, решили, что студентам слишком хорошо живется, а на улице и так тепло», — говорят участники акции.

Также мы писали, теперь жители Одессы будут платить за отопление круглый год.

Решение о внедрении двухставочного тарифа на тепло утвердили депутаты в ходе сессии горсовета.

Отмечается, что его разработкой займётся КП «Теплоснабжение города Одессы», где заверили, что располагают расчётами энергоаудита по всем домам города.

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