По Одессе разгуливает извращенец, который пристает к девочкам-подросткам в городском транспорте

Об этом рассказали очевидцы в Фейсбук –сообществе «Черный список Одесса» и обнародовали фотографию мужчины, передает Politeka.net. В частности, его заметили в трамвае №5.

«Добрый день. Хочу предупредить родителей девочек. Сегодня в 5 трамвае к 14 летнему подростку- девочке «приставал» данный индивидум, фото ниже. Не буду описывать все поступательные движения, которые он вытворял, прикрываясь сумкой, были свидетели. Вышел в районе Привоза сразу после того, как ребёнок оттолкнул его»,- написала одесситка Виктория Привалова.

История вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Одни пользователи отметили, что наблюдали и не раз похожую ситуацию, другие пожалели, что мужчине замазали глаза, ведь люди должны знать так называемых героев в лицо.

«Блин, видела такого, похожего. Тоже к девочке-студентке руки тянул. Но я подумала, что он карманник, поэтому на всю маршрутку сказала, чтобы руки при себе держал, причем дважды. Он промямлил что-то, но никто не вступился, и он поехал дальше. На горячем я его не поймала, поэтому крыть было нечем»,

«Зачем глаза замазывать? Мы должны своих "героев" знать в лицо!!!»,

«Весна спермотоксикоз. Женщины не возбуждают. Гляньте что вокруг садов сейчас твориться .. 5 дней назад дрочер возле забора детсада на расстоянии полуметра онанировал на девочек. А чё тепло пис*ну приятно»,

«Какие все умные! Почему полицию не вызвали и так далее.Спасибо написали и показали фото )Это очень важно. Слава богу что есть неравнодушные люди»,

«Март так влияет?! Ко мне в маршрутке вчера один пристроился, я аж почувствовала... отошла в сторону, он опять подошёл сзади🙈 Думала сначала: может рука или сумка упирается... 😅Пришлось отойти на другую сторону маршрутки. Это ужас! А девочкам-подросткам желательно одеваться скромнее,многие очень вызывающе выглядят... Тем самым провоцируя дебилов»,

«У меня вопрос, в трамвае не было мужиков, чтоб ему по черепку настучать. У меня слов нет. Почему ему прикрыли глаза?», - пишут люди.

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