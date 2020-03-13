В прошлом году судно перешло в Одессу и было принято в состав ВМСУ

Новое спасательное судно «Александр Охрименко" впервые вышло в море из Одессы

Об этом сообщается в сюжете телекомпании "Бриз", передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам моряков, первый выход в море корабля с военным экипажем на борту, по сути, стал испытательным.

На практике изучалось действие всех систем и механизмов корабля в море. Неподалеку от Одессы аварийно-спасательное судно выполняло учебное маневрирование.

По информации местных СМИ, «Александр Охрименко» построен на сингапурской судоверфи Keppel Fels. На воду судно спустили в ноябре 1987 года. На тот момент это был самый современный спасательный буксир Советского Союза, способный действовать в открытом океане. Судно получило название «Светломор-4» и стало последним из четырех единиц этого типа. В конце 1992 года его зачислили в состав экспедиционного отряда АСПТР (аварийно-спасательных и подводно-технических работ) Черноморского морского пароходства, а в 2012 году оно получило новое имя «Александр Охрименко» и перешло в состав Морской аварийно-спасательной службы (МАРС). Позднее буксир передали в распоряжение Администрации морских портов Украины.

Длина судна — 61 м, ширина — 14 м, осадка — около 4 метров. Полное водоизмещение — 2260 тонн. Двигательная установка — два дизеля по 1300 кВт. Экипаж- 26 человек, автономность — 30 суток при дальности хода 5800 морских миль. Судно располагает самым современным водолазным оборудованием и может выполнять большой спектр работ, в том числе водолазных, судноподъемных, подводно-технических, гидрографических и научно-исследовательских.

Кроме того, «Охрименко» может принимать участие в противоминных операциях.

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