Новое спасательное судно «Александр Охрименко" впервые вышло в море из Одессы
Об этом сообщается в сюжете телекомпании "Бриз", передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам моряков, первый выход в море корабля с военным экипажем на борту, по сути, стал испытательным.
На практике изучалось действие всех систем и механизмов корабля в море. Неподалеку от Одессы аварийно-спасательное судно выполняло учебное маневрирование.
Новые заражения коронавирусом в Украине, срочное решение Рады и атака доллара – главное за ночь
Жена Артура Пирожкова устроила прогулку без белья, пикантные кадры: "Воу, полегче"
«Кто ответит за эту ложь?»: ситуация с коронавирусом накаляется, Пальчевский осадил Зеленского
Лорак ошарашила новой внешностью в одном пальто: «Почему опять парик?»
По информации местных СМИ, «Александр Охрименко» построен на сингапурской судоверфи Keppel Fels. На воду судно спустили в ноябре 1987 года. На тот момент это был самый современный спасательный буксир Советского Союза, способный действовать в открытом океане. Судно получило название «Светломор-4» и стало последним из четырех единиц этого типа. В конце 1992 года его зачислили в состав экспедиционного отряда АСПТР (аварийно-спасательных и подводно-технических работ) Черноморского морского пароходства, а в 2012 году оно получило новое имя «Александр Охрименко» и перешло в состав Морской аварийно-спасательной службы (МАРС). Позднее буксир передали в распоряжение Администрации морских портов Украины.
Длина судна — 61 м, ширина — 14 м, осадка — около 4 метров. Полное водоизмещение — 2260 тонн. Двигательная установка — два дизеля по 1300 кВт. Экипаж- 26 человек, автономность — 30 суток при дальности хода 5800 морских миль. Судно располагает самым современным водолазным оборудованием и может выполнять большой спектр работ, в том числе водолазных, судноподъемных, подводно-технических, гидрографических и научно-исследовательских.
Кроме того, «Охрименко» может принимать участие в противоминных операциях.
Напомним, закрытие границы Украины: какие выезды заблокируют на Одесчине
Как сообщала Politeka, лютая стихия обрушится на Одесчину, часть территорий окажется под водой: тревожные данные
Также Politeka писала, новая напасть надвигается на Одессу, сделано срочное предупреждение: "погода слетела с катушек"