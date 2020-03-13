В Одессе зоозащитники ищут новый дом для 11 котов, которые остались никому не нужными после смерти хозяйки

Историю поведала на своей странице в Фейсбуке общественница Оксана Милованова, передает Politeka.net

По словам зоозащитницы, всех 11 котов приютила одна и та же женщина, но недавно ее не стало, в наследство вступил брат умершей, которому животные не нужны.

Он грозится выкинуть бедолаг на улицу, если в ближайшее время им не найдут новое жилье.

«Я очень надеялась, что за сутки в миллионном городе найдется 11 отзывчивых сердец... может пока эти люди не увидели просто пост, поэтому я упрямо пишу уже свой пост про эту беду... А это беда – из 6 забранных мною сегодня с этого ужаса взрослых котеек, возраст которых по зубам практически всех по 2-4 года, вес примерно всех по 2 кг, миллионы блох, анемия, дерматит, ушной клещ, почти все чихают и сопят носами. А в пустой грязной квартире, рядом с копающимся в вещах наследником, осталось еще 5 бедось... Их "пожалели" – срок до субботы, – написала Оксана.

Она уточнила, что сейчас животных забрали общественники, которые надеются, что неравнодушные люди смогут помочь бедолагам финансово или по возможности обрести новых хозяев.

"Все, кто хочет помочь, обращайтесь по этим координатам.

Карта приватбанка: 5168 7453 2198 8625

Милованова Оксана (НАСЛЕДНИКИ)

0974710559 вайбер – 0634191729", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, одесситов до глубины души тронула история пса, который ждет своего хозяина на остановке возле Дома мебели.

Породистая собака, похожая на хаски сидит возле остановки общественного транспорта на площади Деревянко в Одессе.

Животное не обращает внимание на прохожих и не просит еды. Но стоит только подъехать маршрутке, как он заходит вовнутрь. Он не дает водителям себя выгнать, пока не обойдет весь салон. Лишь убедившись, что среди пассажиров его хозяина нет, верный пес выходит и снова садится возле остановки. При этом ошейника на нем нет.

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