Синоптики рассказали, какой будет погода на этой недели

Одесса окажется под влияние нескольких антициклонов, которые устроят температурные качели от морозов до +15 градусов

Как сообщает Politeka.net, с прогнозом погоды на всю неделю одесситов ознакомили синоптики.

Согласно прогнозу, антициклоны будут заходить то с северными, то с южными воздушными массами, в связи с этим жителей ждут резкие перепады температур.

В понедельник, 16 марта, в город зашел антициклон Хельга, который пробудет два дня. При этом температура опуститься ниже нуля ночью, а днем поднимется до плюсовых отметок. В этот день ожидается пик похолодания, после чего придет потепление. Без существенных осадков. Ветер северный 4,1-2,3 м/с.

Температура воздуха составит -1 +6 С.

Во вторник, 17 марта, в городе будет облачно с прояснениями.Ветер усилится и станет южным 6,2-3,0 м/с Без осадков.

Температура: 0 +7 С.

В среду, 18 марта, в Одессе будет солнечно, маловетренно и осадков не предвидится. Температура воздуха начнет расти и составит +3 +9 С.

Четверг, 19 марта, порадует одесситов солнечной и безветренной погодой, а также прогнозируется отсутствие осадков. Атмосферное давление ослабнет. Температура: +4 +12 С.

А вот в конце рабочей недели, 20 марта, температура прогреется до 15 градусов тепла, при этом день будет пасмурный, но без осадков. Ветер северны 2,3-3,0 м/с.

21 марта, станет самым теплым днем на этой недели. Прогнозируется переменная облачность и штиль. Без осадков. Температура: +7 +15 С.

В воскресенье, 22 марта, в Одессе резко ухудшиться погода. Похолодание, шквальный ветер, порывы которого могут достигнуть 30 метров в секунду. Температура опуститься до 0 градусов, при этом осадков не будет.

Ранее мы писали, до 2050 года Одесскую область ждут серьезные климатические перемены.

Неутешительный прогноз озвучил ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.

"Первое, это переход климата в Одесской области в полузасушливую зону. Второе, это уменьшение пресно-водных ресурсов в Одесской области примерно на 40%. Третье, это повышение уровня мирового океана и затопление некоторых участков прибрежной зоны, что в свою очередь приведет к резкому усилению оползневых процессов. И четвертое, это усиление интенсивности и частоты опасных метеорологических процессов, таких как шквальные ветры, смерчи, сильные ливни, грады, и так далее", – сообщил он.

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