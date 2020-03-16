В Одессе в мусорном баке нашли вывеску с упоминанием совесткого маршала Жукова

Вывеску случайно обнаружил одесский активист Демьян Ганул. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук и разместил соотвествующие фото, передает Politeka.net.

«Сегодня «неизвестными» патриотами, были демонтирована вывеску одного из мифических фондов помощи инвалидам войны. Судя по всему этот фонд не работает достаточно долго, но вывеска почему-то не была демонтирована», - написал он.

Отметим, что речь идет о расположенном в полуподвальном помещении по улице Гимназической, 4 "Одесском областном фонде помощи инвалидам войны имени маршала Жукова" с уточнением, что это для ветеранов Второй мировой ("ВОВ"), войн в Афганистане и на Кубе.

Эта организация не действует уже несколько лет, однако вывеска осталась.

Ранее мы писали, 4 февраля патриотичная общественность города демонтировала барельеф советскому маршалу, который висел на стене дома № 62 по ул. Новосельского, где размещается общежитие и философский факультет Одесского национального университета имени Мечникова.

Этому пытался препятствовать депутат горсовета Богдан Гиганов, имеющий пророссийские взгляды.

Но активисты заручились письменным разрешением ректора ВУЗа и заявили, что выполняют Закон о декоммунизации.

7 февраля на месте демонтированного барельефа появилась новая доска Жукову. Через несколько часов она “упала и разбилась”.

Кроме того, одесский патриоты уничтожили очередной миф советской пропаганды.

Вслед за барельефом маршалу Жукову патриоты демонтировали мемориальную доску партизанам-большевикам.

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