В Одессе в мусорном баке нашли вывеску с упоминанием совесткого маршала Жукова
Вывеску случайно обнаружил одесский активист Демьян Ганул. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук и разместил соотвествующие фото, передает Politeka.net.
«Сегодня «неизвестными» патриотами, были демонтирована вывеску одного из мифических фондов помощи инвалидам войны. Судя по всему этот фонд не работает достаточно долго, но вывеска почему-то не была демонтирована», - написал он.
Отметим, что речь идет о расположенном в полуподвальном помещении по улице Гимназической, 4 "Одесском областном фонде помощи инвалидам войны имени маршала Жукова" с уточнением, что это для ветеранов Второй мировой ("ВОВ"), войн в Афганистане и на Кубе.
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Эта организация не действует уже несколько лет, однако вывеска осталась.
Ранее мы писали, 4 февраля патриотичная общественность города демонтировала барельеф советскому маршалу, который висел на стене дома № 62 по ул. Новосельского, где размещается общежитие и философский факультет Одесского национального университета имени Мечникова.
Этому пытался препятствовать депутат горсовета Богдан Гиганов, имеющий пророссийские взгляды.
Но активисты заручились письменным разрешением ректора ВУЗа и заявили, что выполняют Закон о декоммунизации.
7 февраля на месте демонтированного барельефа появилась новая доска Жукову. Через несколько часов она “упала и разбилась”.
Кроме того, одесский патриоты уничтожили очередной миф советской пропаганды.
Вслед за барельефом маршалу Жукову патриоты демонтировали мемориальную доску партизанам-большевикам.
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