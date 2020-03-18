В Одессе молодой человек решил прославиться и заявил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19
Видеообращение из инфекционной больницы он разместил в соцсети Instagram, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Парень в медицинской маске на лице заявил, что уже второй пациент с коронавирусом в Одессе, показал боксы и якобы тест на коронавирус.
В мэрии поспешили опровергнуть информацию, сообщив, что это ложь. Чиновники пригрозили одесситу, что теперь он будет иметь дело с СБУ. Также там объяснили, что парень показал тест на грипп.
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Более того, уже утром, 18 марта он прошел реальный тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Шутника уже выписали из больницы.
«Официально! Информация пациента инфекционной больницы о том, что якобы у него коронавирус, является ложной. Согласно данным оперативного штаба, департамента здравоохранения и главврача инфекционной больницы по состоянию на 18 марта в Одессе нет подтвержденных случаев коронавируса», - сообщили в мэрии.
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Об этом рассказала главврач Одесской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.
По словам медика, в Одессе уже есть 50 тестов на проверку коронавируса, из них 5 пациентов протестировали и все, по информации Лаврюковой, отрицательные.
Сегодня, 18 марта в инфекционной больнице пребывают 17 пациентов.
«10 из которых обратились за последние сутки, они вернулись из неблагополучных стран с признаками ОРВИ. Сейчас их тестируют», - рассказала гравврач.
Лаврюкова также сообщила, что на данный момент подтвержденных случаев коронавируса в Одессе нет.
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