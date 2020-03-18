В Одессе молодой человек решил прославиться и заявил, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19

Видеообращение из инфекционной больницы он разместил в соцсети Instagram, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Парень в медицинской маске на лице заявил, что уже второй пациент с коронавирусом в Одессе, показал боксы и якобы тест на коронавирус.

В мэрии поспешили опровергнуть информацию, сообщив, что это ложь. Чиновники пригрозили одесситу, что теперь он будет иметь дело с СБУ. Также там объяснили, что парень показал тест на грипп.

Более того, уже утром, 18 марта он прошел реальный тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Шутника уже выписали из больницы.

«Официально! Информация пациента инфекционной больницы о том, что якобы у него коронавирус, является ложной. Согласно данным оперативного штаба, департамента здравоохранения и главврача инфекционной больницы по состоянию на 18 марта в Одессе нет подтвержденных случаев коронавируса», - сообщили в мэрии.

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Об этом рассказала главврач Одесской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

По словам медика, в Одессе уже есть 50 тестов на проверку коронавируса, из них 5 пациентов протестировали и все, по информации Лаврюковой, отрицательные.

Сегодня, 18 марта в инфекционной больнице пребывают 17 пациентов.

«10 из которых обратились за последние сутки, они вернулись из неблагополучных стран с признаками ОРВИ. Сейчас их тестируют», - рассказала гравврач.

Лаврюкова также сообщила, что на данный момент подтвержденных случаев коронавируса в Одессе нет.

Gepostet von Саша Юрченко am Mittwoch, 18. März 2020

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