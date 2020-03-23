Во вторник, 24 марта, в Одессе перекроют движение автотранспорта на Пересыпи

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Отмечается, что с 09:00 24 марта до 18:00 25 марта временно ограничат движение транспорта в районе переезда «Конный» (ул. 7-я Пересыпская).

Причина перекрытия связана с проведением ремонтных работ по замене переездного настила.

Таким образом, в маршрут автобуса № 105 вносятся временные изменения:

- в направлении движения к рынку «Привоз» - от ул. 7-й Пересыпской на ул. Локомотивную, ул. Лиманную, Николаевскую дорогу, ул. Атамана Головатого и далее по маршруту;

- в направлении движения к ул. Холмистой - от ул. Черноморского казачества на Николаевскую дорогу, ул. Лиманную, ул. Локомотивную, ул. 7-ю Пересыпскую и далее по маршруту.

Ранее мы писали, в разгар карантина улицы Одессы будут патрулировать Вооруженные силы Украины.

Они будут следить за соблюдением карантинных мер вместе с полицейскими.

Всего в надзоре будут задействованы бойцы ВСУ, Национальной полиции и Национальной гвардии, которые заступили на патрулирование в воскресенье, 22 марта.

«С 22 марта в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, которые будут действовать в сотрудничестве с сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии», — говорится в сообщении.

Напомним, люди взбунтовались в Одессе, движение перекрыто во многих местах: кадры с места

Как сообщала Politeka, одесситов будут жестко наказывать за нарушение карантина: "грозит тюрьма"

А еще Politeka сообщала, в сети показали, как живет Одесса в разгар эпидемии коронавируса, фото