Во вторник, 24 марта, в Одессе перекроют движение автотранспорта на Пересыпи
Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Отмечается, что с 09:00 24 марта до 18:00 25 марта временно ограничат движение транспорта в районе переезда «Конный» (ул. 7-я Пересыпская).
Причина перекрытия связана с проведением ремонтных работ по замене переездного настила.
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Таким образом, в маршрут автобуса № 105 вносятся временные изменения:
- в направлении движения к рынку «Привоз» - от ул. 7-й Пересыпской на ул. Локомотивную, ул. Лиманную, Николаевскую дорогу, ул. Атамана Головатого и далее по маршруту;
- в направлении движения к ул. Холмистой - от ул. Черноморского казачества на Николаевскую дорогу, ул. Лиманную, ул. Локомотивную, ул. 7-ю Пересыпскую и далее по маршруту.
Ранее мы писали, в разгар карантина улицы Одессы будут патрулировать Вооруженные силы Украины.
Они будут следить за соблюдением карантинных мер вместе с полицейскими.
Всего в надзоре будут задействованы бойцы ВСУ, Национальной полиции и Национальной гвардии, которые заступили на патрулирование в воскресенье, 22 марта.
«С 22 марта в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, которые будут действовать в сотрудничестве с сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии», — говорится в сообщении.
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