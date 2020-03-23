Стало известно, какая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Одессе в понедельник 23 марта

Как пишет Politeka.net, подробности сообщили чиновники в ходе заседания в одесском горсовете.

По словам директора департамента здравоохранения Елены Якименко, в инфекционную больницу Одессы с 13 марта было госпитализировано 59 человек с подозрением на COVID-19.

Отмечается, что все эти люди прибыли из стран, где свирепствует коронавирус. Однако подчеркивается, что пока ни у кого коронавирусной инфекции выявлено не было.

«45 пациентам сделали тестирование на выявление COVID-19, и все они дали отрицательный результат», - сообщила она и добавила, что в больнице прибывает 15 человек.

Также чиновница рассказала насколько инфекционная больница готова к борьбе с коронавирусом.

Она утверждает, что в больнице имеется 582 одноразовых костюма защиты инфекциониста, 419 одноразовых и 642 многоразовых респиратора, 328 очков, 2600 одноразовых масок.

«В настоящее время, по тому уровню загруженности, который существует, у нас есть все необходимое, однако в случае вспышки заболеваемости у нас будет нехватка, конечно. К примеру, мы сегодня используем 50 костюмов защиты в сутки», — отметила Якименко.

Ранее мы писали, одесские патрульные забили тревогу из-за плохого качества санитарных масок, которые им выдали в условиях карантина.

По словам копов, с начала карантинных мер им выдали круглые маски, похожие на строительные, а теперь и вовсе дают самодельные.

Кроме того, средства защиты от коронавируса выделяют одну на смену, то есть на 12 часов, хотя их нужно менять.

Впрочем, руководство одесской полиции призналось, что такая проблема существует и объяснило это тем, что централизованного обеспечения личного состава медицинскими масками на данный момент нет. Кроме того, руководство полиции пыталось переложить вину за плохое качество масок на волонтеров. Мол это они принесли для полицейских маски плохого качества.

Однако по словам волонтеров, средствами защиты непонятного происхождения полицейских снабдил именно департамент патрульной полиции.

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