Во время болезни у нее отсутствовали рецепторы нюха и вкуса

У известной шахматистки из Одессы Ирины Круш обнаружили коронавирус COVID-19

Об этом сама 7-кратная чемпионка по шахматам, которая проживает в США, сообщила на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.net

Девушка рассказала, что среди ночи ей стало плохо, а на следующий день температура поднялась до 37,6.

«Я немного поспала и стало лучше. Но температура не падала. Я даже не слышала аромата кофе, хотя чашка стояла у меня перед носом. В воскресенье я достаточно хорошо себя чувствовала и даже вышла на прогулку. Но вечером в понедельник почувствовала тяжесть в дыхании. Надо было делать глубокие вдохи, чтобы получить достаточно воздуха», - рассказала она.

Шахматистка отмечает, что у нее не было симптомов лихорадки или кашля.

"На следующий день у меня был урок по интернету. Я уже не могла нормально говорить и делала дополнительные паузы для того, чтобы вдохнуть воздуха. Я провела несколько дней в больнице, в основном, для наблюдения. Теперь я дома, пью таблетки. У меня нет симптомов, кроме тяжелого дыхания. Даже если я просто сижу на месте, то мне трудно дышать. Я решила рассказать о болезни, о её симптомах, чтобы люди знали, как она проявляется", – написала Ирина Круш.

Отметим, что случаев заражения коронавирусом в Одессе пока не зафиксировали. Медики городской инфекционной больнице провели 51 тест, но все результаты оказались негативными.

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