В Одессу прибыл борт с военными из зоны проведения ООС на Донбассе
Раненных бойцов доставили в Одесский госпиталь 26 марта. Об этом сообщил на странице в Фейсбуке волонтер Андрей Танцюра, передает Politeka.net.
По его словам, доставили 14 бойцов, 5 из которых в тяжелом состоянии.
«У многих минно-взрывные травмы, тяжелые ранения глаз, грудной клетки», - написал волонтер.
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"Если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств и расходных материалов и передачи их в госпиталь, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании! Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карточку Приватбанка 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В", - добавил он.
Ранее мы рассказывали, с 22 марта, улицы Одессы наряду с полицией и Нацгвардией выйдут патрулировать представители ВСУ.
Патрули призваны контролировать соблюдение гражданами правил карантина. Напомним, украинцам советуют без необходимости не выходить на улицу, надевать защитные маски. Напомним, в связи с карантином в стране закрыты пассажирские междугородние перевозки, авиасообщение и отменены поезда.
Отметим, что по состоянию на 26 марта в Одесском регионе уже зафиксировали четыре случая заболевания COVID-19.
Напомним, коронавирус в Одессе: скорость заражения и число заболевших стремительно растут
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