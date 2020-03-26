В Одессу прибыл борт с военными из зоны проведения ООС на Донбассе

Раненных бойцов доставили в Одесский госпиталь 26 марта. Об этом сообщил на странице в Фейсбуке волонтер Андрей Танцюра, передает Politeka.net.

По его словам, доставили 14 бойцов, 5 из которых в тяжелом состоянии.

«У многих минно-взрывные травмы, тяжелые ранения глаз, грудной клетки», - написал волонтер.

"Если у Вас есть желание помочь с приобретением лекарств и расходных материалов и передачи их в госпиталь, пишите мне в личку и я всячески посодействую Вам в Вашем желании! Если есть желание помочь деньгами на приобретение лекарств, то можно присылать на карточку Приватбанка 5168 7551 1265 2942 Танцюра А.В", - добавил он.

Ранее мы рассказывали, с 22 марта, улицы Одессы наряду с полицией и Нацгвардией выйдут патрулировать представители ВСУ.

Патрули призваны контролировать соблюдение гражданами правил карантина. Напомним, украинцам советуют без необходимости не выходить на улицу, надевать защитные маски. Напомним, в связи с карантином в стране закрыты пассажирские междугородние перевозки, авиасообщение и отменены поезда.

Отметим, что по состоянию на 26 марта в Одесском регионе уже зафиксировали четыре случая заболевания COVID-19.

Напомним, коронавирус в Одессе: скорость заражения и число заболевших стремительно растут

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