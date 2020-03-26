Вытолкнула из окна дочку, а затем прыгнула сама

Одесситка выбросилась с ребенком из окна из-за боязни подцепить коронавирусную инфекцию

Происшествие, свидетелем которого стали прохожие, случилось в пятиэтажке на улице Ицхака Рабина на Черемушках в Одессе, передает Politeka.net.

Как выяснили в местной полиции, женщине 49 лет.

Ее и ребенка с многочисленными переломами доставили в больницу. Она пребывает в бессознательном состоянии и допросить ее сейчас невозможно.

Однако 7-летняя девочка уже рассказала, что мать вытолкнула ее из окна, а затем прыгнула сама.



В полиции отметили, что женщина находится на учете в психиатрической больнице.

Немного ситуацию прояснили знакомые этой женщины.

По их словам, она решила покончить с собой и убить ребенка из-за того, что ее соседка заболела коронавирусом. В полицию эту информацию пока не подтвердили.

Ранее мы писали, одесситка рассказала, что происходит в городской инфекционной больнице и как лечат пациентов с подозрением на COVID-19.

По словам Елены Ротари, в одесской инфекционной больнице больным с подозрением на коронавирус не делают тесты и отпускают домой.

“Сегодня выписали из одесской инфекционки моего знакомого. Попал он туда в четверг 19.03 с подозрением сами знаете на что. По тестам: их не делают. Никаких. Ни на ОРВИ, ни на грипп. Анализы крови не брали. По лечению: только жаропонижающее, больше ничего. По госпитализации: трое в одной палате”, – сообщила она.

Также Елена заявила, что сами врачи отказываются заходить в палату к больным, только санитарки.

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