Парень, который первый заболел коронавирусом COVID-19 в Одессе, узнал о своем диагнозе из СМИ

Интеренсными подробностями он поделился на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net.

По словам Максима (так зовут инфицированного), медики забыли поставить его в известность о результатах анализа.

«О том, что тест показал заражение вирусом, я узнал из СМИ, просто сопоставив год рождения и место нахождения заболевшего. Только к 11:00 25.03 мне начали звонить сотрудники правоохранительных органов и сотрудники муниципалитета, а врачи так и не удосужились сообщить мне результаты анализов», - написал он.

Также Максим опровергает информацию о том, что он скрывался. Парень утверждает, что в инфекционной больнице, знали его телефон, а также его родственника.

«Вместо того, чтобы готовиться противостоять опасной инфекции, люди, которые должны отвечать за наше здоровье и жизни, пытаются просто избежать какой-либо ответственности.

Я понимаю, что они хотят прикрыть свой зад, но зачем пытаться делать меня виновным?», - задается вопросом он.

Отметим, что по состоянию на 27 марта в одесском регионе зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусом.

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