На фоне эпидемии коронавируса даже памятники и скульптуры в Одессе соблюдают карантин

В рамках флешмоба «Защити себя» на памятники выдающихся одесситов надели защитные маски. Соответствующие фотографии обнародовали местные СМИ .

В частности, маски замечены на таких известных личностях, как Леонид Утесов, Вера Холодная, Сергей Уточкин, Иосиф Дерибас. Кроме того, к флешмобу присоединился Александр Пушкин, Остап Бендер, Киса Воробьянинов и тетя Соня на Привозе.

А тем временем глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, при каких условиях карантин в Украине, а также режим чрезвычайной ситуации может быть отменен ранее 24 апреля.

Для этого должно быть соблюдено главное условие: если распространение коронавирусного заболевания удастся остановить, то Кабмин готов снять режим карантина и чрезвычайной ситуации.

«Я уверен, мы пройдем этот вызов. Если это произойдет раньше, чем 24 апреля, мы отменим карантинные мероприятия и режим чрезвычайной ситуации досрочно», - заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, 25 марта в Кабинет принял решение о продлении режима чрезвычайной ситуации и карантина в Украине еще на месяц. На такие меры пошли в связи со стремительным распространением коронавируса в стране.

Напомним, на сайте my.ua (подшиваем ссылку https://my.ua/coronavirus) можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, коронавирус в Одессе: скорость заражения и число заболевших стремительно растут

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