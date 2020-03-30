В Одессе в разгар карантина все бюветы перешли в специальный режим
Теперь одесситы набирать воду из крана будут по одному в масках и перчатках и соблюдая дистанцию.
Такие меры ввели, чтобы предотвратить распространение коварного коронавируса COVID-19, передает Politeka.net, со ссылкой на официальный сайт города. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Одесситов настоятельно просят соблюдать следующие требования:
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1. На территории бюветного комплекса находиться в защитной маске и защитных перчатках.
2. Соблюдать дистанцию между посетителями не менее 1 метра и не ближе указанной отметки желтого цвета.
3. Для осуществления набора воды заходить за желтую линию к каждому крану только по одному посетителю.
4. На период проведения работником бюветного комплекса дезинфекции кранов зоны выдачи воды, просьба отходить за пределы отметки желтого цвета.
А тем временем, появились новые данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией в Одессе.
По состоянию на 10:00 30 марта 2020 года, в Одесском регионе лабораторно подтверждены восемь случаев COVID-19.
Отмечается, что все инфицированные находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома.
Кроме того, по состоянию на утро 30 марта в одесской инфекционной больнице находятся 38 пациентов с симптомами острой респираторной инфекции, которым проводится обследование на коронавирус.
Из них у четырех больных диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден с помощью ПЦР-диагностики.
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