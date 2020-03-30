В Одессе в разгар карантина все бюветы перешли в специальный режим

Теперь одесситы набирать воду из крана будут по одному в масках и перчатках и соблюдая дистанцию.

Такие меры ввели, чтобы предотвратить распространение коварного коронавируса COVID-19, передает Politeka.net, со ссылкой на официальный сайт города. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Одесситов настоятельно просят соблюдать следующие требования:

1. На территории бюветного комплекса находиться в защитной маске и защитных перчатках.

2. Соблюдать дистанцию между посетителями не менее 1 метра и не ближе указанной отметки желтого цвета.

3. Для осуществления набора воды заходить за желтую линию к каждому крану только по одному посетителю.

4. На период проведения работником бюветного комплекса дезинфекции кранов зоны выдачи воды, просьба отходить за пределы отметки желтого цвета.

А тем временем, появились новые данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией в Одессе.

По состоянию на 10:00 30 марта 2020 года, в Одесском регионе лабораторно подтверждены восемь случаев COVID-19.

Отмечается, что все инфицированные находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома.

Кроме того, по состоянию на утро 30 марта в одесской инфекционной больнице находятся 38 пациентов с симптомами острой респираторной инфекции, которым проводится обследование на коронавирус.

Из них у четырех больных диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден с помощью ПЦР-диагностики.

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