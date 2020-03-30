Известно, как будет проходить процедура

Подчиненные Труханова сообщили, как будут хоронить жертв коронавируса в Одессе

Их будут укладывать в герметичный пакет с дезсредством и помещать в компактный гроб. Об этом рассказала заместитель одесского мэра Светлана Бедрега, пишут местные СМИ .

По ее словам, такой протокол предусматривается по приказу главного санитарного врача Украины.

Также чиновница отметила, что будут ограничения и по числу скорбящих.

«Присутствовать на похоронах может только 1 человек на 10 квадратных метрах, причем на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Сотрудники компаний, которые осуществляют ритуальные услуги, должны вести учет присутствующих, - заявила она.

Издание сообщает, что сейчас по европейскому и американскому опыту ведутся переговоры об установке на территории инфекционной больницы рефрижератора для хранения трупов.

Обратим внимание, что по состоянию на 10 утра 30 марта в Одесском регионе лабораторно подтверждены восемь случаев COVID-19.

При этом все инфицированные находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома.

Кроме того, по состоянию на утро 30 марта в одесской инфекционной больнице находятся 38 пациентов с симптомами острой респираторной инфекции, которым проводится обследование на коронавирус.

Из них у четырех больных диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден с помощью ПЦР-диагностики.

Из всех больных только один пациент в состоянии между средней тяжести и тяжелым, но ей пока не требуется искусственной вентиляции, а достаточно кислородной поддержки.

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